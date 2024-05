Giulia Salemi | Leggo due giornali al giorno - me l’hanno consigliato Signorini e Simona Ventura

(Di venerdì 17 maggio 2024)ha rilasciato un’intervista al “Corriere della Sera” in cui ha parlato del suo percorso, delle critiche e delle su Perizona.it

Ne ha fatta di strada Giulia Salemi che ripercorre i suoi esordi, a partire dalle difficoltà sperimentate subito dopo il trasferimento a Milano : “In 10 in un appartamento, pagavo 300 euro per un letto a castello ”.Continua a leggere

Dopo i primi lavori, oggi fa l'influencer ed è cambiata molto, ma soprattutto si accetta: «Se agli altri non va bene è lo stesso»

