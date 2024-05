Giro d’Italia - è Jonathan Milan il vincitore della tappa Riccione-Cento

(Di venerdì 17 maggio 2024), 17 maggio 2024 - Con una volata imperiosaha conquistato le migliaia di persone arrivate sul traguardo diche hanno vestito la città, nei due ultimi km del percorso, facendo diventare la 13^del, una enorme festa popolare. Da, 179 km piatti che però al km 118 hanno fatto tenere il fiato sospeso a chi aveva velleità di vittoria, perché un ventaglio aveva spezzato in due il gruppo e, era rimasto dietro. Ma alla fine, èmaglia ciclamino la volata imperiosa sul traguardo di via Ferrarese a, dopo 29 anni dalla vittoria di Svorada. La giornataUna giornata che a ...

La maglia ciclamino Jonathan Milan (Lidl Trek) ha vinto in volata la tredicesima tappa del 107° Giro d’Italia , una frazione priva di difficoltà, corsa interamente in Emilia Romagna lungo i 179 chilometri da Riccione a Cento. Il gigante di Tolmezzo, ...

L'azzurro, al terzo successo in questo Giro, elogia il lavoro della Trek. Lo sloveno: "Non è stata la tappa tranquilla che mi aspettavo" - L'azzurro, al terzo successo in questo giro, elogia il lavoro della Trek. Lo sloveno: "Non è stata la tappa tranquilla che mi aspettavo" - L'azzurro, al terzo successo in questo giro, elogia il lavoro della Trek. Lo sloveno: "Non è stata la tappa tranquilla che mi aspettavo" ...

Giro d’Italia 2024, Milan fa tris di successi in Corsa Rosa: conquista la tappa di Cento - giro d’Italia 2024, Milan fa tris di successi in Corsa Rosa: conquista la tappa di Cento - I miei compagni mi hanno aiutato, orgoglio del mio Team”. Pogacar si conferma maglia rosa Cento, 17 maggio 2024 – jonathan Milan ha vinto oggi in volata la tredicesima tappa del giro d’Italia, la ...

Giro d'Italia, Milan ottiene il tris - giro d'Italia, Milan ottiene il tris - 17.28 giro d'Italia, Milan ottiene il tris jonathan Milan si aggiudica la 13ma tappa del giro, Riccione-Cento, 179km. Nello sprint finale, Milan è perfetto. Per lui è il tris in questo giro. Si è ...