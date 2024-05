Giro d’Italia 2024 | vittoria in volata di Milan a Cento Pogacar resta maglia rosa

(Di venerdì 17 maggio 2024)– Jonathancala il tris. Il velocista della Lidl-Trek ha vinto allo sprint la 13/a tappa del, la frazione di 179 km da Riccione a, cogliendo il terzo successo in questa edizione del. Il ciclista azzurro, che indossa laciclamino, ha preceduto il polacco Stanislaw Aniolkowski e il tedesco Phil Bauhaus. L'articolo proviene da Firenze Post.

