Giro d’Italia 2024 - tappa 14 in tv | orari e favoriti

(Di venerdì 17 maggio 2024) Cento, 17 maggio- E’ tempo della seconda cronometro al. Archiviata lain pianura a Cento, animata soltanto dai ventagli aperti dalla Ineos Grenadiers, la corsa rosa torna a fare sul serio per la classifica generale con la crono sul Lago di Garda e domenica il tappone di montagna di Livigno. Sarà bagarre sia per la vittoria parziale disia per la classifica generale, con un Pippo Ganna a caccia del grande sigillo aldopo aver perso la cronometro di Perugia. IIn Umbria infatti c’era stato il successo di Tadej Pogacar, abile a recuperare su Pippo Ganna nello strappo finale verso il capoluogo perugino. Terzo si era piazzato Magnus Sheffield davanti a Thymen Arensmann, ...

Pagelle Giro d’Italia 2024 Tredicesima tappa, 17 maggio 2024 Jonathan Milan , 10 e lode: oggi entra definitivamente in una nuova dimensione. Ha vinto da padrone assoluto, senza concedere scampo agli avversari. E dire che si era speso addirittura in ...

Giro d'Italia, Milan vince tredicesima tappa e Pogacar sempre maglia rosa - giro d'Italia, Milan vince tredicesima tappa e Pogacar sempre maglia rosa - Jonathan Milan ha vinto oggi in volata la tredicesima tappa del giro d'Italia, la Riccione-Cento di 179 km, centrando il terzo successo nella corsa e consolidando il primato nella classifica per la ma ...

Vimercati (Aspi): "Al Giro d'Italia celebriamo anche nostri tecnici per lavoro in Emilia Romagna" - Vimercati (Aspi): "Al giro d'Italia celebriamo anche nostri tecnici per lavoro in Emilia Romagna" - (Agenzia Vista) "Quest'anno, per la 13esima volta, siamo saliti sul palco del giro d'Italia insieme alla Polizia stradale per celebrare gli ...

L'azzurro, al terzo successo in questo Giro, elogia il lavoro della Trek. Lo sloveno: "Non è stata la tappa tranquilla che mi aspettavo" - L'azzurro, al terzo successo in questo giro, elogia il lavoro della Trek. Lo sloveno: "Non è stata la tappa tranquilla che mi aspettavo" - L'azzurro, al terzo successo in questo giro, elogia il lavoro della Trek. Lo sloveno: "Non è stata la tappa tranquilla che mi aspettavo" ...