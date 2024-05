Giro d' Italia 2024 - tappa 13 | tris di Milan Ordine d' arrivo e classifica generale

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 17 maggio 2024) Cento, 17 maggio– La13 deld'porta la carovana da Riccione a Cento dopo 179 km: la frazione si presenta totalmente piatta ed è quindi il terreno fertile per i velocisti, con Jonathana confermarsi il più forte di tutti grazie alcalato dopo i precedenti acuti di Andora e Francavilla al Mare. La prova di forza odierna della maglia ciclamino vale il doppio alla luce del ventaglio aperto dalla Ineos Grenadiers poco dopo il traguardo volante di Conselice: nelle retrovie restano inizialmente il corridore di una Lidl-Trek sempre più a suo servizio, ma anche uomini come Lorenzo Fortunato, Filippo Zana e Jan Hirt in lotta per unache oggi, come da previsione, non subisce scossoni. La ...