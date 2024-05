Giro d’Italia 2024 - la tredicesima tappa Riccione-Cento | 179 km di pianura e velocità

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 17 maggio 2024) Ilaffronta oggi la, ladi 179 km. Il gruppo, con Tadej Pogacar saldamente maglia rosa, dopo la dodicesimacon le fatiche per i muri che hanno portato a Fano, nella frazione del 17 maggio può rilassarsi con un percorso totalmente pianeggiante, destinato ad arrivare al traguardo con la volata per i velocisti. Il tracciato è sostanzialmente una tavola, che permette ai corridori di rifiatare e che non consente fughe. Si parte da, si attraversano le province di Rimini, Forlì-Cesena, Ravenna e Bologna prima di approdare a, in provincia di Ferrara. Lain tv e streaming Ladel...