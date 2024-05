Giro d’Italia 2024 - classifiche generali aggiornate dopo tredicesima tappa | Pogacar sempre in maglia rosa

(Di venerdì 17 maggio 2024) Jonathan Milan si prende ladel. Il corridore della Lidl-Trek sfrutta alla perfezione il treno creato da Consonni e Stuyven e brucia Gaviria (Movistar) nella volata di Cento.più semplice delsenza GPM e con 179 km a separare la carovana da Riccione al traguardo di Cento. Sale a tre il conto delle vittorie di Milan in questa edizione della Corsa, le stesse dellaTadejnon semplice per l’azzurro, rimasto lontano dai primi fino agli ultimi kmessersi incastrato nel secondo gruppone a 30 km dall’arrivo. Nella volata Gaviria tenta di strappare per primo, ma non riesce a difendere la testa chiudendo sesto. ...

