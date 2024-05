Giro d’Italia 2024 - classifica e ordine d’arrivo tredicesima tappa | tripletta Mila - battuto Gaviria in volata a Cento

(Di venerdì 17 maggio 2024) Jonathann si prende ladel. Il corridore della Lidl-Trek sfrutta alla perfezione il treno creato da Consonni e Stuyven e brucia(Movistar) nelladipiù semplice delsenza GPM e con 179 km a separare la carovana da Riccione al traguardo di. Sale a tre il conto delle vittorie din in questa edizione della Corsa Rosa, le stesse della maglia rosa Tadej Pogacar.non semplice per l’azzurro, rimasto lontano dai primi fino agli ultimi km dopo essersi incastrato nel secondo gruppone a 30 km dall’arrivo. Nellatenta di strappare per primo, ma non ...

Rimini: nessun problema per il passaggio della carovana rosa. Impegnati 190 gli uomini – GALLERY - Rimini: nessun problema per il passaggio della carovana rosa. Impegnati 190 gli uomini – GALLERY - Il passaggio della 13.a tappa del giro d’Italia ha causato solo qualche rallentamento, ma senza particolari problemi per la circolazione, grazie all’imponente presenza sul territorio della Polizia Loc ...

