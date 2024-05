Giornata Nazionale del Malato Oncologico Farmindustria - Cattani | Servono ricerc - acces -o, prossimità e formazione

(Di venerdì 17 maggio 2024)in occasione delladel: “L’industria farmaceutica, grazie anche al progresso tecnologico, è in prima linea nella R&S, con cure sempre più mirate e personalizzate” “a,so,. Sono queste le direttrici da seguire per offrire nuove speranze di cura e più sostegno ai pazienti”, dichiara Marcello, Presidente di, in occasione della XIXdelche si celebra ogni anno la terza domenica di maggio. “L’industria farmaceutica, grazie anche al progresso tecnologico, è in prima linea nella R&S, con cure ...

In occasione della XIX Giornata Nazionale del Malato Oncologico , che si celebra dal 16 al 19 maggio, il Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica ( CNAO ) di Pavia e Medicinema Italia inaugurano il primo pozzo dei desideri hi-tech installato in una ...

Giornata contro l’omobitransfobia, le parole di Meloni e il post propaganda di Atreju - giornata contro l’omobitransfobia, le parole di Meloni e il post propaganda di Atreju - Anche quest’anno la Presidenza del Consiglio si è spesa con parole istituzionali per celebrare il 17 Maggio giornata Internazionale contro l’Omobitransfobia. Un rituale inaugurato dal Governo Draghi, ...

Altro che banale mal di testa. Emicrania blackout per 1 italiano su 7: cosa fare - Altro che banale mal di testa. Emicrania blackout per 1 italiano su 7: cosa fare - Con un malato su 2 che non sa di esserlo ... e della Società italiana per lo studio delle cefalee (Sisc), annunciando la XVI giornata del mal di testa che ricorre domani, sabato 18 maggio. Per ...

Boschi (IV): “Ancora tanti elementi di allarme” - Boschi (IV): “Ancora tanti elementi di allarme” - “Con la legge sull’oblio oncologico abbiamo cancellato le discriminazioni e ridato speranza a chi era guarito per la medicina ma non per la legge dello Stato. Oggi, però per la sanità italiana restano ...