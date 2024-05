Giornata internazionale contro l’omofobia | Vi mostriamo i nostri volti - ci mettiamo in gioco per un mondo libero

(Di venerdì 17 maggio 2024) Nella sede Amazon di Milano è stata inaugurata Diverse Reflections: the 100+ Mirrors of Inclusivity, che cattura gli sguardi di oltre cento dipendenti appartenenti alla community Lgbtqia+ e suoi sostenitori. Le loro testimonianze

La paura di ciò che viene percepito come diverso ha tante sfaccettature, e fra queste c’è anche l’omofobia . Sentimenti di odio e disprezzo verso coloro che amano le persone dello stesso sesso. Parlare di omofobia non è mai semplice, e risulta ...

Giornata mondiale contro l'omobitransfobia - giornata mondiale contro l'omobitransfobia - La richiesta della comunità LGBTQIA+ è di non illuminare con i colori dell’arcobaleno i luoghi simbolo della città di Aosta, piuttosto serve un impegno concreto della politica e delle istituzioni.

Il 16/05 la Giornata contro l'omofobia - Il 16/05 la giornata contro l'omofobia - Oggi si celebra la giornata internazionale contro l'omofobia,la bifobia e la transfobia e la Rai per l'occasione propone nella programmazione vari momenti di riflessione sulle discriminazioni che ...