Giornalisti nel mirino - tra querele temerarie e minacce

(Di venerdì 17 maggio 2024) Al 15 aprile in Italia nel 2024 sono stati minacciati 133in 43 episodi. Lo dicono i dati raccolti dall’osservatorio di Ossigeno per l’informazione che dal 2006 monitora la situazione della stampa in Italia. Si tratta per la maggioranza di avvertimenti spesso minacciosi che sono il 78% dei casi segnalati nel primo trimestre di quest’anno. Una parte rilevante (ben il 17%) riguarda l’abuso di denunce e azioni legali, i un Paese in cui non si è ancora voluto risolvere l’annoso tema delle. Ci sono poi le aggressioni fisiche (2%), i danneggiamenti (2%) e l’ostacolo all’accesso all’informazione. Nel 2024 sono stati minacciati in Italia 133. Liguria, Lazio e Veneto guidano la classifica. Il 92% dellerimangono impunite I dati più spaventosi però riguardano la ...

Roma, 4 mag. (Adnkronos) - Una "parte della dichiarazione" che verrà sottoscritta oggi a Berlino dai leader Pse "riguarda anche il muoversi in difesa del pluralismo e dell'indipendenza dei Giornalisti e della stampa per cui noi continueremoa ...

Solo il rumore dell’elicottero e dei mezzi lungo la strada: la terza tappa del Giro d’Italia sta andando in onda in diretta su Rai 2 senza voce. Non si sente infatti la telecronaca del trio composto da Francesco Pancani, Davide Cassani e Fabio ...

