Gioielleria chiude il 2023 con trend positivo ma incognite per l’anno in corso

Leggi tutta la notizia su impresaitaliana

(Di venerdì 17 maggio 2024) Federorafi: “L’occupazione resta interessata da una dinamica favorevole, per gli addetti al settore dellasi stima infatti un aumento di 936 unità” Il settore dell’oreficeria-argenteria-italianailproseguendo il, pur assistendo ad un ridimensionamento del ritmo di crescita del biennio 2021-2022. Il fatturato, secondo le stime del Centro Studi di Confindustria Federorafi, archiviacon una variazione del +10,2% per 11,97 miliardi di euro. Le esportazioni di settore pari a 10,9 miliardi di euro evidenziano un incremento a doppia cifra dell’export pari al +11,1% che compensano un mercato domestico in flessione. La conferma del raffreddamento del ciclo congiunturale proviene dai dati relativi ai volumi ...