Giappone | robot bipede prodotto in Cina mostra le sue abilita’ a expo

L’introduzione dei Robotaxi di Nissan segna un’evoluzione della mobilità , aprendo la strada a un futuro super tecnologico per il trasporto su strada Nissan ha recentemente annunciato il suo progetto ambizioso per introdurre i Robotaxi in ...

Navi senza equipaggio con l’Intelligenza artificiale, i capitani di Camogli: “L’uomo non può restare a terra” - Navi senza equipaggio con l’Intelligenza artificiale, i capitani di Camogli: “L’uomo non può restare a terra” - Camogli – Una nave senza equipaggio, un capitano sostituito dall’Intelligenza artificiale e un futuro tutto da scrivere; non senza preoccupazione però per la Società capitani e macchinisti navali, ist ...

Terminator Zero, il 29 Agosto su Netflix - Terminator Zero, il 29 Agosto su Netflix - Netflix ha rivelato che Terminator Zero di Skydance Animation e Production IG, la serie anime basata sulla serie di film Terminator, sarà presentata in ...

Unitree G1: il robot cinese di cui dovremmo aver paura - Unitree G1: il robot cinese di cui dovremmo aver paura - Dobbiamo iniziare ad avere paura dei robot Forse sì, dopo che la cinese Unitree ha presentato il suo ultimo robot umanoide G1, ma non tanto per il robot in sé, che è molto evoluto ma non di più di al ...