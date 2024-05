Gianluigi Buffon ospite del Parma Ladies Open

(Di venerdì 17 maggio 2024)ha fatto visita al Tennis Clubper ilpresented by Iren, WTA 125 organizzato da MEF Tennis Events in collaborazione con il circolo emiliano. Il portiere Campione del Mondo del 2006 e attuale capo delegazione della Nazionale Italiana ha ricevuto questa mattina in Comune il sigillo della Città di, per aver scelto di tornare a vestire i colori dei ducali nell’ultima tappa della sua lunga e vincente carriera.è stato accompagnato dalla compagna e giornalista Ilaria D’Amico. Con lui anche il sindaco della città, Michele Guerra, e l’Assessore al Bilancio e allo Sport del Comune di, Marco Bosi. Dopo i saluti ai collaboratori e ai raccattapalle del torneo, l’ex numero uno di Juventus ...

Gianluigi Buffon , ex portiere del Parma , ha esulta to sui social per la promozione in Serie A della squadra emiliana Gianluigi Buffon ha espresso tutta la sua gioia nel vedere il suo Parma in Serie A. Ecco il suo pensiero pubblicato su X. FESTA – ...

Buffon: "Spalletti un top per l'Italia. In passato vicino a Barça, United e... Milan" - buffon: "Spalletti un top per l'Italia. In passato vicino a Barça, United e... Milan" - Gianluigi buffon non è mai banale in ciò che dice. E non lo è stato neppure questa mattina, all’Auditorium Paganini di parma, quando gli è stato consegnato il Sigillo della Città dal sindaco Michele ...

Buffon riceve il Sigillo della Città: «Emozione e orgoglio» - buffon riceve il Sigillo della Città: «Emozione e orgoglio» - Gianluigi buffon ha ricevuto questa mattina all’Auditorium Paganini il “Sigillo della Città di parma”. Tra autorità, dirigenti e amici, l’ex portiere crociato ha ripercorso la sua avventura parmigiana ...

Gigi Buffon è tornato a Parma: ha ricevuto il "Sigillo" della città. Tra gli amarcord, l'esordio in serie A - Video - Gigi buffon è tornato a parma: ha ricevuto il "Sigillo" della città. Tra gli amarcord, l'esordio in serie A - Video - Gigi buffon è tornato a parma per ricevere il “Sigillo” della città. All’Auditorium Paganini, l’ex portiere è stato accolto da una autentica ovazione. E intervistato dal giornalista Alessandro Alciato ...