George Clooney ad Arezzo | protagonista del nuovo film di Noah Baumbach girato in città

(Di venerdì 17 maggio 2024) Folla in delirio oggi, 17 maggio 2024, addavanti al Teatro Petrarca dove sono in corso le riprese delamericano "Jay Kelly" diretto daconL'articolo proviene da Firenze Post.

