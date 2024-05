Gazzelle sorprende i fan a Verona | l' annuncio inatteso | VIDEO

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 17 maggio 2024) Dal suggestivo palco di un'Arena ditotalmente sold out e circondato dal calore dei suoi fan, ieri seraha annunciato due importanti e speciali eventi per l'estate del 2025: il 7 giugno al Circo Massimo di Roma e il 22 giugno allo stadio San Siro di Milano. Due prime volte, due nuove sfide, due città importanti per l'artista, che negli anni ha costruito la sua carriera, passo dopo passo, con un unico obiettivo: quello di essere sempre se stesso e far arrivare la sua musica ai cuori di tutta Italia. I concerti sono prodotti e distribuiti da Vivo Concerti. Anche questa volta, prima di dare la notizia ufficiale, il cantante ha deciso di lasciare degli indizi in un modo unico e originale, come solo lui sa fare, attraverso duepubblicati nel pomeriggio di ieri sui suoi social, in cui ha svelato le due location ...