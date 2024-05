Gasset | Domenica è la mia ultima gara in carriera Tra i ricordi più brutti dell’anno del MARSIGLIA c’è l’ATALANTA Abbiamo buoni giocatori - ma ci MANCA UN LEADER

EUROPA LEAGUE. L’allenatore del club francese in conferenza stampa: «Ci sono molti giocatori d’esperienza, sanno che questa opportunità non capita tutti i giorni»

Il tecnico del Marsiglia Gasset ha commentato, ai microfoni di Sky, la pesante sconfitta arrivata in casa dell’Atalanta per 3-0: “Inspiegabile come si possa passare da una partita alla pari a una partita a senso unico in una settimana. Sette giorni ...

Gasset dice addio al Marsiglia: “Non farò più l’allenatore” - gasset dice addio al marsiglia: “Non farò più l’allenatore” - Una stagione difficile per il marsiglia, sia in Ligue 1 che in Europa, ed ora è tempo per la dirigenza di rifare il look alla squadra, anche tentendo conto dell’addio di Jean-Louis gasset.

L'Atalanta perde la Coppa Italia, i tifosi a Bergamo: "A testa alta, ora puntiamo all'Europa" - L'Atalanta perde la Coppa Italia, i tifosi a Bergamo: "A testa alta, ora puntiamo all'Europa" - Atalanta-marsiglia, dove vederla in TV e streaming su TV8 ... Le formazioni ufficiali di Gasperini e gasset.

Accordo con la neopromossa: Correa, svolta Inter - Accordo con la neopromossa: Correa, svolta Inter - Il Como è sulle tracce dell'ex Lazio. Fabregas &co vogliono provare a regalarsi il tandem d'attacco composto da Icardi e dal Tucu ...