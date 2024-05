Garbin e il tumore | Sinner mi ha fatto commuovere | Vincere la Davis è bello - ma nella vita conta altro

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 17 maggio 2024) Tathiana, ex tennista e ora capitana delle azzurreBillie Jean King Cup 2023 (campionato mondiale di tennis femminile), ha racto a Libero del momento in cui ha scoperto di avere une la vicinanza di Jannik. L’intervista a Gabrin: «mi ha aiutata nel mio momento più buio» Tathiana, da quale momento partiamo? «Dallo scorso autunno, ero di ritorno dagli Us Open e avvertivo spesso forti dolori alla pancia. La diagnosi è stata terribile: pseudomixoma peritonei, ovvero un rarissimodall’appendice. Mi hanno detto che colpisce una persona su un milione e ho pensato: entro in campo e cercherò dianche questa partita». Si è operata subito? «Due volte. I medici mi dissero che le speranze di risolvere il ...