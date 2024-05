Game over per Max Allegri | la clamorosa decisione della Juve dopo la coppa

Massimiliano Allegri è stato esonerato dalla Juventus con effetto immediato due giorni dopo la vittoria della Coppa Italia sull'Atalanta. Il club ha deciso di separarsi in anticipo rispetto a fine stagione dal tecnico, dopo i ripetuti sfoghi post ...

Ormai sembra più questione di quando, non di se. Massimiliano Allegri e la Juventus sono da tempo destinati a separarsi, con il club bianconero che ha scelto Thiago Motta come prossimo allenatore, l’uomo giusto nelle intenzioni della dirigenza per ...