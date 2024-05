Gaeta 80° anniversario della Liberazione - le celebrazioni in programma per la ricorrenza

Formia – Per i suoi primi quarant’anni, il Rotary Club Formia - Gaeta ha voluto festeggiare con appuntamenti importanti e di grande simbologia per raccontare i cambiamenti del nostro territorio e valorizzarne alcune peculiarità meno note. Si inizia ...

Gli studenti a scuola di storia con “Marocchinate – Quello che la storia non racconta” al Teatro Romano di Minturnae - Gli studenti a scuola di storia con “Marocchinate – Quello che la storia non racconta” al Teatro Romano di Minturnae - Gli studenti dei comuni di Castelforte, Santi Cosma e Damiano, Minturno, Formia e gaeta, coinvolti nei tragici eventi storici, sono stati invitati a questo evento in occasione dell’80° anniversario ...

Diocesi: Gaeta, dopo 50 anni ritorna ad Itri la festa di santa Gemma Galgani - Diocesi: gaeta, dopo 50 anni ritorna ad Itri la festa di santa Gemma Galgani - Dopo 50 anni, domani, giovedì 16 maggio, nella chiesa dei Passionisti di Itri (Lt) ritorna la festa liturgica di santa Gemma Galgani, della quale molte donne nella città portano il nome. Una giornata, ...

Formia / Quarantesimo anniversario della costituzione del “Rotary Club Formia-Gaeta”, le celebrazioni - Formia / Quarantesimo anniversario della costituzione del “Rotary Club Formia-gaeta”, le celebrazioni - FORMIA – Per i suoi primi quarant’anni, il Rotary Club Formia- gaeta ha voluto festeggiare con appuntamenti importanti e di grande simbologia per raccontare i cambiamenti del nostro territorio e ...