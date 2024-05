Futuro Conte - si riapre una pista | il Napoli ha una forte contendente

(Di venerdì 17 maggio 2024) Antoniocontinua ad essere nel mirino del, ma occhio ad unandente per il tecnico. Sia sorpresa lache porta ad un altro club. La stagione si avvia ormai verso il termine, con le ultime due giornate rimaste da disputare per sancire la chiusura definitiva dell’annata. Dopo di che il focus passerà sulla prossima stagione, e sulle scelte che saranno prese nel corso dell’estate per rinforzare il club. Al termine di questa stagione saranno fatte diverse valutazioni in molti club, soprattutto sul prossimo allenatore, visto che svariati top club cambieranno guida tecnica. Alè accostato con gran forza Antonio, ma occhio all’inserimento di un top club che si potrebbe rifar sotto per il tecnico ...

