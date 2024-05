(Di venerdì 17 maggio 2024) Gli investigatori della Polizia di Stato del VII Distretto San Giovanni e del Commissariato Celio hanno tratto in arresto, in esecuzione di un ordine per la carcerazione, unitaliano. Nello specifico, gli agenti, su disposizione della Sala Operativa, sono intervenuti in via Licia per una segnalazione diall’interno di un. I poliziotti, giunti sul posto, hanno identificato un uomo,italiano, già fermato da personale della vigilanza, accertando che lo stesso aveva asportato diverse confezioni di gomme da masticare, occultandole sotto la felpa, per un valore complessivo di 143 euro. Gli agenti, da successivi accertamenti, hanno appurato che ilera destinatario di un ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ...

È stato identificato e Arrestato in stazione ieri mattina un 33enne , romeno, ritenuto responsabile di diverse spaccate di vetrine e Rapine in alcuni esercizi commerciali in centro, con sottrazioni di denaro o altri beni, soprattutto nelle zone di ...

Roma, ruba centinaia di euro in pacchetti di gomme: arrestato - Roma, ruba centinaia di euro in pacchetti di gomme: arrestato - Gli agenti della polizia di Stato lo hanno sorpreso in un supermercato con diverse confezioni. Si aggirava per un supermercato di via Licia indisturbato, pensando di non dare nell’occhio, ma il person ...

Furto in un supermercato: 33enne arrestato - furto in un supermercato: 33enne arrestato - Gli investigatori della Polizia di Stato del VII Distretto San Giovanni e del Commissariato Celio hanno tratto in arresto, in esecuzione di un ordine per ...

Ruba chewing gum per una valore di 143 euro: arrestato 33enne - Ruba chewing gum per una valore di 143 euro: arrestato 33enne - Il fatto è avvenuto in un supermercato di San Giovanni. Ad allertare le forze dell’ordine sono stati i vigilantes ...