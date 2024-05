Fumetto sul bradisismo distribuito in scuole dei Campi Flegrei

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 17 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiÈ in distribuzione nellesecondarie della ‘zona rossa’ deiil“L’Attimo decisivo”, dal titolo “La virgola”, dedicato alla crisi bradisismica in atto e al rischio vulcanico nell’area. L’iniziativa rientra nel Piano di Comunicazione alla popolazione sviluppato dalla Regione Campania, insieme con il Dipartimento di protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri. “L’attimo decisivo” è un progetto del programma “Io non rischio”, che mira ad accrescere la consapevolezza dei rischi anche tra i più giovani. In questa nuova storia, i quattro protagonisti sono Samira, Carlo, Katja e Paolo che vengono coinvolti in un’avvincente avventura ai, che consente loro di scoprire la natura vulcanica dell’area, il fenomeno ...