Frittelle di patate | sono semplici e deliziose! Le preparo in pochi minuti

Leggi tutta la notizia su donnaup

(Di venerdì 17 maggio 2024) Preparare questeè molto facile infatti mi basta solo un uovo euna leccornia super invitante anche per i palati più sofisticati. Comincio a cuocerle dopo 5di preparazione e per non avere problemi è possibile guardare la video-ricetta a fine pagina.gustose e filanti praticamente irresistibili! Crocchette di: ingredienti e preparazione. Gli ingredienti da usare: 1 uovo Sale quanto basta 1 patata da 200 grammi 50 gr di mozzarella grattugiata Pepe nero quanto basta Inoltre utilizzo un po’ d’olio d’oliva per cuocere le mie crocchette. Non mi resta che rimboccarmi le maniche. Inpotrò servirle a tavola. Procedimento Come prima cosa grattugio la patata, dopo aver eliminato la buccia, a fettine ...