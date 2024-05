Franco Di Mare ha sposato Giulia Berdini prima di morire Ruotolo | Hai coronato il tuo sogno

Giulia Berdini , nata a Roma nel 1991, lavora come manager per Ladisa, un’azienda leader nel settore della ristorazione, ed è la seconda moglie di Franco Di Mare . Berdini e Di Mare infatti, si sono sposati a maggio 2024, due giorni prima che il ...

Franco Di Mare non c’è più, è morto. E nel peggiore dei modi. La guerra gli ha scavato, silente, in questi anni, fin dentro ai polmoni. A dirlo non sembra neanche vero per una generazione di giovani giornalisti che aveva sognato di essere come ...