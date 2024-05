Franco Di Mare è morto - che malattia aveva e cosa c’entra la Rai

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di venerdì 17 maggio 2024) Il giornalistaDiall’età di 68 anni. La notizia è stata annunciata dalla sua famiglia tramite una nota ufficiale che recita: «Abbracciato dall’amore della moglie, della figlia, delle sorelle e del fratello e dall’affetto degli amici più cari oggi a Roma si è spento il giornalistaDi. Seguirà comunicazione per le esequie».Diera un volto noto del giornalismo italiano, apprezzato per la sua lunga carriera e il suo impegno professionale. Solo poche settimane prima della sua morte, Dirivelato pubblicamente in televisione di essere affetto da una grave: un mesotelioma. Questo tumore, estremamente aggressivo, è comunemente associato all’esposizione ...