Francia - il sassolino nella scarpa dell’Eliseo si chiama Nuova Caledonia | e Parigi pensa allo zampino della Russia

(Di venerdì 17 maggio 2024) “Dopo tre notti di guerriglia urbana, una calma apparente sembra tornata a Numea.ha inviato l’esercito in. Ci sono i blindati nelle strade. È stato instaurato lo stato d’emergenza perché il coprifuoco non bastava. Sul posto sono mobilitati 2.700 agenti. Per la prima volta,ha sospeso il social TikTok sull’isola. Da lunedì cinque persone sono morte, tra cui uno studente di 19 anni. Tra le vittime anche due poliziotti. Centinaia i feriti. Più di 200 persone fermate. Da Numea arrivano immagini di case, aziende, negozi e auto incendiate. Di supermercati saccheggiati. Di ospedali isolati. Di barricate. Certe volte da qui, in Europa, ci si dimentica che anche lì, a 17 mila chilometri da, è. Lono il “caillou”, il ...

