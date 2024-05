Francia e Svezia | si moltiplicano gli attacchi contro gli ebrei

(Di venerdì 17 maggio 2024) Questa mattina, il ministro dell'Interno francese Gérald Darmanin ha annunciato su X che la polizia ha ucciso un uomo armato che stava cercando di dare fuoco a una sinagoga a Rouen. L'uomo, armato di coltello e spranga di ferro, si è avvicinato agli agenti, che gli hanno sparato, uccidendolo, come riportato da una fonte ufficiale. Il procuratore di Rouen, Frédéric Teillet, ha comunicato che ci sono due indagini in corso: una riguardante l'incendio doloso di un luogo di culto e l'aggressione intenzionalepubblici ufficiali, e un'altra riguardante le circostanze della morte dell'individuo. La prima indagine è affidata alla Direzione Generale della Polizia Nazionale (DGPN), mentre la seconda è nelle mani dell'Ispettorato Generale della Polizia Nazionale (IGPN). Il sindaco di Rouen, Nicolas Mayer-Rossignol, ha riferito all'AP: «Si ritiene che il sospettato abbia ...

