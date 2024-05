Francia | assalto a un furgone - poliziotti uccisi Detenuto e aggressori in fuga

(Di venerdì 17 maggio 2024) Shock indove alle 11 del 14 maggio un commando di vari uomini armati a bordo di due auto ha speronato e poi preso d’undella polizia penitenziaria. Il veicolo trasportava un. L’attacco è avvenuto mentre il mezzo era fermo al casello autostradale di Incarville, nell’Eure, in Normandia. Sono statialmeno 2 agenti e gravemente feriti altri 3. Gli assalitori sono fuggiti dopo aver ‘liberato’ il, portandolo via con sé. Stando a una prima ricostruzione della dinamica dei fatti, due auto di grossa cilindrata, una nera e una bianca, hanno attaccato ildella Penitenziaria che trasportava il carcerato da Rouen verso Évreux. Il prigioniero è ininsieme agli. Lo ha spiegato ...

