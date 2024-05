Fisco | Foti - ‘con governo Meloni patrimoniale non ha strada’

(Di venerdì 17 maggio 2024) Roma, 17 mag. (Adnkronos) – “Ancora una volta la sinistra ci conferma di essere rimasta al secolo precedente, quando aizzava i propri adepti al grido ?la proprietà un furto?. Da sempre Fratelli d’Italia si oppone ad ogni tentativo di esproprio che larealizzerebbe, ritenendo la stessa incompatibile con i principi di libertà economica. L?idea rilanciata dalla candidata del Partito Democratico, Cecilia Strada, di introdurre unaquale ammortizzatore delle diseguaglianze, ci conferma che la sinistra nostrana non riesca andare oltre alla fallimentare politica del tassa e spendi, che ne caratterizza l?azione”. Così Tommaso, capogruppo di Fratelli d?Italia alla Camera. “Nei fatti, un aumento della tassazione si paleserebbe come ingiusto e iniquo – prosegue l’esponente di Fdi -, destinato a peggiorare un quadro ...

