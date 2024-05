Firenze | Rifiuti lasciati da un incivile - campagna di Alia contro i cattivi comportamenti

(Di venerdì 17 maggio 2024) Arriva l'adesivo suiabbandonati che dice: 'Lasciato da un! Ritiro in corso'. Così un nuovo strumento delladi 'guerrilla marketing' diMultiutility spa per combattere inello smaltimento dei. Oggi ci sono state le prime azioni nel centro di, mentre altre iniziative sono programmate per i prossimi giorni in altre zone. L'articolo proviene daPost.

