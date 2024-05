Firenze - ‘I promessi sposi recitati male’ in scena al Teatro Magma

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 17 maggio 2024), 17 maggio 2024 - Appuntamento alsabato 18 maggio ore 20.45 e domenica 19 alle 16.45 con lo spettacolo “Co.Smo classico (ovvero Come ti Smonto il Classico) che presenta “Imale”, riadattamento di Roberto Caccavo da "Imale" di Francesco Muzzopappa. E' la storia di cinque professori, cinque paladini del sapere che tentano l’impossibile, far appassionare aiuna classe interessata a tutto fuorché alla letteratura. Per farlo decidono di imbastire uno spettacolo teatrale. Tutto sembra congiurare contro di loro, ma i nostri supereroi dal sapore donchisciottesco non si perdono d’animo e affrontano con coraggio e dedizione ...