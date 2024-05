Firenze, Eugenio Giani racconta i Medici alle lezioni di storia al Niccolini - firenze, eugenio Giani racconta i Medici alle lezioni di storia al Niccolini - firenze, 17 maggio 2024 – Si terrà lunedì 20 maggio alle 17 .00 al Teatro Niccolini (via Ricasoli, 3) il quarto incontro del nuovo ciclo di Lezioni di Storia, ideato da Franco Cardini e Riccardo Nenci ...

Il mecenatismo mediceo secondo Eugenio Giani - Il mecenatismo mediceo secondo eugenio Giani - firenze, 17 maggio 2024 – Si terrà lunedì 20 maggio alle 17.00 al Teatro Niccolini (via Ricasoli, 3) il quarto incontro del nuovo ciclo di Lezioni di Storia, ideato da Franco Cardini e Riccardo ...

Torna la raccolta alimentare in 124 punti vendita di Unicoop Firenze - Torna la raccolta alimentare in 124 punti vendita di Unicoop firenze - Sabato 18 maggio in 124 punti vendita di Unicoop firenze torna la raccolta alimentare: 2mila volontari raccoglieranno i prodotti donati.