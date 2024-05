(Di venerdì 17 maggio 2024)2-2 (Rrahmani 8’, Biraghi 40’, Nzola 43’, Kvara 57’): poche speranze per la Conference. La partita tra lae ilè importante poichè in palio c’è la qualificazione alla prossima edizione della Conference League. Ma al momento restano poche speranze per gli azzurri. Ildi oggi non è sufficiente per accedere alla Conference.

Fiorentina, Italiano in conferenza: "Parole ADL Mia stima per lui è aumentata. Ma la testa è alla finale!” - Fiorentina, Italiano in conferenza: "Parole ADL Mia stima per lui è aumentata. Ma la testa è alla finale!” - Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, parlerà in conferenza stampa al termine del match pareggiato per 2-2 contro il Napoli. "Sono contento, sta molto meglio rispetto a qualche settimana fa.

Fiorentina-Napoli termina in pareggio 2-2 - fiorentina-napoli termina in pareggio 2-2 - 67 del 20/12/2016. fiorentina-napoli 2-2 (Rrahmani 8’, Biraghi 40’, Nzola 43’, Kvara 57’): poche speranze per la conference. La partita tra la Fiorentina e il Napoli è importante poichè in palio c’è ...

DAZN - Fiorentina-Napoli, Marelli: "Nessun contatto Lobotka-Belotti, non c'è fallo di Rrahmani su Martinez Quarta" - DAZN - fiorentina-napoli, Marelli: "Nessun contatto Lobotka-Belotti, non c'è fallo di Rrahmani su Martinez Quarta" - L'ex arbitro Luca Marelli ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN a proposito di alcuni episodi di fiorentina-napoli. Ecco quanto evidenziato da "Napoli Magazine": "E' stata una partita che ha offer ...