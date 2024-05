Fiorentina-Napoli - stasera è come una finale Italiano schiera i suoi big

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 17 maggio 2024) Firenze, 17 maggio 2024 – Pensare a una serata banale di fine stagione sarebbe sbagliato. La notte del ‘Franchi’ porta con sé diversi significati. Battere ilvorrebbe dire blindare l’ottavo posto e togliere qualsiasi obbligo dalle restanti due partite di campionato con Cagliari e Atalanta. Di più. Sarà una sorta di prova generale in vista di Atene. In campo andrà la squadra dei titolarissimi. Quelli, per intendersi, che non giocheranno in Sardegna la prossima settimana e che da domani cominceranno a mettere nel mirino l’Olympiakos. Da Dodo a Biraghi, Milenkovic e Bonaventura. Arthur e Gonzalez. Beltran e Belotti.gli verrà chiesto l’ultimo sforzo di un campionato così così, complicatosi all’improvviso a inizio anno quando sembrava poter proiettare lanelle zone nobilissime. Da quarti a decimi. E parziale ...