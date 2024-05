Fiorentina-Napoli - magia di Kvara che riprende i viola | 2-2 al Franchi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 17 maggio 2024)hanno chiuso in pareggio l'anticipo della 37/a giornata di Serie A. Al '' è un emozionante 2-2. Campani in vantaggio con la rete di Rrahmani che dopo otto minuti svetta sull'angolo di Politano. Rimonta dei, attesi dalla finale di Conference League con l'Olympiakos, con la punizione di Biraghi (40') e il diagonale vincente di Nzola (42'). Nella ripresa, una splendida punizione ditskhelia fissa il risultato sul definitivo 2-2. Un punto che permette alla, ottava, di blindare il pass per l'Europa salendo a quota 54. Due punti in meno per il, che resta ancora in corsa per le Coppe.