Fiorentina-Napoli - le ultime di formazione | dubbio in attacco

(Di venerdì 17 maggio 2024) Lenovità diin vista dell’incontro dell’Artemio Franchi, un soloda sciogliere per mister Calzona. Manca sempre meno al calcio d’inizio di, ultima trasferta del campionato azzurro. I partenopei scenderanno in campo questa sera alle ore 20:45, all’Artemio Franchi di Firenze, nel match che potrebbe regalare lepossibilità di accedere in Europa per il quindicesimo anno consecutivo. In tal caso, tuttavia, si tratterebbe della sola Conference League che non scalda il cuore dei tifosi napoletani, abituati a palcoscenici decisamente più prestigiosi. Ciononostante, gli uomini guidati da Francesco Calzona sono chiamati a ritrovare la vittoria e tentare di chiudere dignitosamente il campionato. Le difficoltà restano alte, la squadra vive un ...