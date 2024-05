Fiorentina-Napoli - le parole di Italiano

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 17 maggio 2024)è l’anticipo della trentasettesima giornata del campionato di Serie A giocato all’Artemio Franchi di Firenze. Le due compagini hanno pareggiato per 2-2, un punto che tiene ilquasi fuori dall’Europa. Dopo il match il tecnico viola Vincenzoha parlato in conferenza stampa. Di seguito le suesu Atene “Ci hanno dato un’ulteriore spinta. Il pensiero è rivolto ad Atene anche se prima abbiamo Cagliari. Volevamo vincere e blindare l’8° posto, il pareggio tiene tutto vivo e in questi due turni dobbiamo fare ancora punti. So che la Fiesole sta preparando tutto quello che c’è da preparare per Atene… La testa è già a quell’impegno ma prima passeremo da Cagliari. La finale per noi sarà importante”. L'articolo proviene da Terzo Tempo ...