Fiorentina-Napoli 2-2 | gemme - errori e rimpianti nello spareggio per la Conference

(Di venerdì 17 maggio 2024) Firenze, 17 maggio 2024 - Il confine tra il bel calcio e le difese 'allegre' è spesso labile: una dimostrazione arriva dal Franchi, che assiste a diversi ribaltoni. Prima passa in vantaggio ilda corner dopo aver subito una miriade di reti di testa: stavolta svetta Rrahmani e illude gli azzurri, che vedono i tanti sforzi profusi in un'ottima prima parte di frazione iniziale sgretolarsi nel giro di 2', quando prima Biraghi disegna una bellissima traiettoria da punizione (e non sarà l'unica della serata) e poi Nzola sfrutta un retropassaggio suicida di Politano. Stavolta i partenopei riescono a evitare l'onta della sconfitta grazie a un'altra gemma da calcio piazzato, stavolta a firma di un frizzante Kvaratskhelia, prima di sfiorare addirittura il controsorpasso con il palo colpito da Politano, che aveva qualcosa da farsi perdonare. Alla fine la sfida tra l'ottava ...

