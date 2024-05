Fiorentina-Napoli 2-2 | Fotografia di una Stagione Fallimentare

(Di venerdì 17 maggio 2024) Il pareggio 2-2 dela Firenze racconta unadeludente per i campioni d’Italia. Un pari che non serve a nulla. Il 2-2 traal Franchi è laperfetta delladisastrosa degli azzurri campioni d’Italia. Le magie su punizione di Biraghi e Kvara hanno acceso una partita che alimenta delusioni per il, condannato a restare fuori dall’Europa, e tiene in corsa la Viola per la Conference League.2-: Un Copione Ricorrente La partita rispecchia il film già visto troppe volte: ilparte bene e va in vantaggio con Rrahmani, ma nei minuti finali del primo tempo subisce il micidiale uno-due dellacon Biraghi e Nzola. Una ...

Le magie su punizione di Biraghi e Kvaratskhelia accendono la partita del Franchi: finisce 2-2, un pareggio che alimenta delusioni per i campioni d'Italia (fuori dall'Europa nella prossima stagione ) e tiene in quota la Viola.Continua a leggere

Il pareggio del Napoli a Firenze è la fotografia della sua stagione: non serve a niente - Il pareggio del Napoli a Firenze è la fotografia della sua stagione: non serve a niente - Le magie su punizione di Biraghi e Kvaratskhelia accendono la partita del Franchi: finisce 2-2, un pareggio che alimenta delusioni per i campioni d'Italia ...

Chiusura della stagione del teatro Proietti di Priverno con “Chi me lo ha fatto fare”, del comico Marco Marzocca - Chiusura della stagione del teatro Proietti di Priverno con “Chi me lo ha fatto fare”, del comico Marco Marzocca - E’ il consigliere Maurizio Lucci a dire la sua, ad un anno di distanza dal crollo del Canale della Bufalara, sul comportamento dell’Amministrazione di Sabaudia per fronteggiare la situazione, e non so ...

Dybala, il futuro a Roma è un'incognita: decisive le scelte (economiche e tecniche) dei Friedkin - Dybala, il futuro a Roma è un'incognita: decisive le scelte (economiche e tecniche) dei Friedkin - Il report di ieri su Dybala è la fotografia dei suoi 2 anni romani: «Il calciatore si è parzialmente allenato con il gruppo». Un avverbio quantomai esaustivo.