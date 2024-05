Fiorentina-Napoli 2-1 LIVE | Cajuste sfiora il pari

Fiorentina-Napoli , uno dei big match di questa penultima giornata di Serie A, va in scena questa sera dalle ore 20:45, allo Stadio Franchi. La stagione del Napoli, finalmente per i tifosi azzurri, sta volgendo al termine. Gli azzurri si sono resi ...

Live Fiorentina-Napoli: ribalta la viola il risultato in 2 minuti. Finisce il primo tempo (2-1; 8' Rrhamani, 40' Biraghi, 42' Nzola) ) - live fiorentina-napoli: ribalta la viola il risultato in 2 minuti. Finisce il primo tempo (2-1; 8' Rrhamani, 40' Biraghi, 42' Nzola) ) - live fiorentina-napoli al Franchi con assenze importanti ma serve fare bottino pieno se si vuole puntare alla Conference League Finisce il primo tempo 2-1. Il Napoli segna all’inizio all’8' con Rrham ...

Serie A da record, ma il Toro non partecipa: è ufficiale - Serie A da record, ma il Toro non partecipa: è ufficiale - La Salernitana ha fatto il massimo, con ben 4 tecnici diversi (Sousa, Filippo Inzaghi, liverani e Colantuono), mentre sono stati tre per il Napoli e l'Empoli. Il Toro invece è tra quello che non hanno ...

DIRETTA Serie A, Fiorentina-Napoli: FORMAZIONI UFFICIALI LIVE - DIRETTA Serie A, fiorentina-napoli: FORMAZIONI UFFICIALI live - Senza ormai quasi più niente da chiedere al campionato, il Napoli fa visita alla Fiorentina nel friday night della trentasettesima giornata di Serie A. Noni in classifica con due punti di svantaggio ...