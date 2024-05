Fiorentina-Napoli 2-1 LIVE | Biraghi-Nzola - ribaltata!

(Di venerdì 17 maggio 2024) Le ultime speranze europee che passano attraverso il campionato si giocano tutte in questo venerdì 17 maggio 2024 quando al Franchi di Firenze...

Fiorentina-Napoli , uno dei big match di questa penultima giornata di Serie A, va in scena questa sera dalle ore 20:45, allo Stadio Franchi. La stagione del Napoli, finalmente per i tifosi azzurri, sta volgendo al termine. Gli azzurri si sono resi ...

Fiorentina-Napoli , uno dei big match di questa penultima giornata di Serie A, va in scena questa sera dalle ore 20:45, allo Stadio Franchi. La stagione del Napoli, finalmente per i tifosi azzurri, sta volgendo al termine. Gli azzurri si sono resi ...

Le ultime speranze europee che passano attraverso il campionato si giocano tutte in questo venerdì 17 maggio 2024 quando al Franchi di Firenze...

Fiorentina-Napoli 2-1 (Rrahmani 8’, Biraghi 40’): uno-due mortifero dei viola - fiorentina-napoli 2-1 (Rrahmani 8’, Biraghi 40’): uno-due mortifero dei viola - Gli uomini più attesi. Matteo Politano ha nella Fiorentina una delle sue prede preferite: contro i viola in Serie A ha segnato quattro gol, ha fatto meglio solo contro Milan e Genoa (cinque). Antonin ...

Fiorentina-Napoli 0-1 (Rrahmani 8’): buona la prima mezz’ora della squadra di Calzona - fiorentina-napoli 0-1 (Rrahmani 8’): buona la prima mezz’ora della squadra di Calzona - Gli uomini più attesi. Matteo Politano ha nella Fiorentina una delle sue prede preferite: contro i viola in Serie A ha segnato quattro gol, ha fatto meglio solo contro Milan e Genoa (cinque). Antonin ...

DIRETTA VIDEO Pre-partita Fiorentina-Napoli: tutto pronto per l'inizio del match - DIRETTA VIDEO Pre-partita fiorentina-napoli: tutto pronto per l'inizio del match - fiorentina-napoli Tv - fiorentina-napoli Serie A, diretta gratis su CalcioNapoli24.it. della 37a giornata da calendario di Serie A per la squadra di Calzona che andrà a giocare al Franchi contro la Fi ...