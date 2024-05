Fiorentina – Napoli 0-1 - vantaggio di Rrhamani da calcio d’angoloLIVE

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 17 maggio 2024) Gli azzurri sfidano i viola al franchi per rimettere in piedi una stagione di patemi e quantomeno qualificarsi alla prossima Conference League e dare un senso al finale di stagione. 15? Il ritmo continua ad essere indiavolato 10? I viola provano a reagire con verve 8?degli azzurri! Colpo di testa didad’angolo. 4? Ritmi alti in questo avvio 1? Inizia il match! Formazioni ufficiali di(4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Arthur, Bonaventura; Gonzalez, Beltran, Kouame; Nzola all. Italiano(4-3-3): Meret; Mazzocchi, Ostigard, Rrahmani, Olivera; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Simeone, Kvaratskhelia all. Calzona L'articolo ilsta.