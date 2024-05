Fiorentina Napoli 0-1 LIVE | Rrahmani la sblocca subito di testa!

(Di venerdì 17 maggio 2024) Al Franchi, il match valido per la 37° giornata di Serie A tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaLa cronaca, sintesi e direttadella partita, valevole per la 37esima giornata del campionato di Serie A TIM 2023/2024. PRIMO TEMPO SECONDO TEMPO

Gli azzurri sfidano i viola al franchi per rimettere in piedi una stagione di patemi e quantomeno qualificarsi alla prossima Conference League e dare un senso al finale di stagione. 15? Il ritmo continua ad essere indiavolato 10? I viola provano a ...

Fiorentina-Napoli , uno dei big match di questa penultima giornata di Serie A, va in scena questa sera dalle ore 20:45, allo Stadio Franchi. La stagione del Napoli, finalmente per i tifosi azzurri, sta volgendo al termine. Gli azzurri si sono resi ...

DIRETTA VIDEO Pre-partita Fiorentina-Napoli: tutto pronto per l'inizio del match - DIRETTA VIDEO Pre-partita Fiorentina-napoli: tutto pronto per l'inizio del match - Fiorentina-napoli Tv - Fiorentina-napoli Serie A, diretta gratis su Calcionapoli24.it. della 37a giornata da calendario di Serie A per la squadra di Calzona che andrà a giocare al Franchi contro la Fi ...

Fiorentina Napoli, Di Lorenzo ESCLUSO: ecco il motivo della sua ASSENZA - Fiorentina napoli, Di Lorenzo ESCLUSO: ecco il motivo della sua ASSENZA - Giovanni Di Lorenzo, capitano e difensore del napoli, non giocherà la sfida contro la Fiorentina. Al Franchi il giocatore siederà direttamente in tribuna dato che non risulta nemmeno tra le riserve. A ...

Napoli e Pomigliano, il derby è solo un allenamento per le Azzurre - napoli e Pomigliano, il derby è solo un allenamento per le Azzurre - Non finirà qui il campionato del napoli, non con questo derby contro il Pomigliano che fino a pochi giorni fa poteva risultare di attualità drammatica e che ...