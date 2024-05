Fiorentina-Napoli 0-1 LIVE | la sblocca di testa Rrahmani

Fiorentina-Napoli , uno dei big match di questa penultima giornata di Serie A, va in scena questa sera dalle ore 20:45, allo Stadio Franchi. La stagione del Napoli, finalmente per i tifosi azzurri, sta volgendo al termine. Gli azzurri si sono resi ...

DODO, Il terzino da oggi sfoggia i capelli color viola - DODO, Il terzino da oggi sfoggia i capelli color viola - Curiosità “estetica” nell’immediato pre-partita di fiorentina-napoli: Dodo infatti, che oggi parte titolare nella sfida contro gli azzurri, si è presentato con ...

Fiorentina-Napoli 0-1 (Rrahmani 8’): azzurri subito in vantaggio! - fiorentina-napoli 0-1 (Rrahmani 8’): azzurri subito in vantaggio! - Statistiche. Il Napoli ha perso solo una delle ultime 14 trasferte contro la Fiorentina in Serie A (7 vittorie e 6 pareggi). I viola hanno negli azzurri una delle vittime preferite nella storia: ...

LIVE Juric in conferenza stampa presenta la partita con il Milan - live Juric in conferenza stampa presenta la partita con il Milan - Il Torino con la vittoria nella scorsa gara sul Verona ha le ultime due occasioni da sfruttare per cercare di compiere l’impresa di agguantare un posto utile per gli spareggi di Conference League.