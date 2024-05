Fiorentina-Napoli 0-0 LIVE

MERET, Siamo delusi ma vogliamo due risultati positivi - MERET, Siamo delusi ma vogliamo due risultati positivi - Sappiamo che i tifosi sono delusi, noi per primi siamo delusi e dispiaciuti per quanto accaduto. Proveremo a chiudere la stagione con due risultati positivi". Queste le parole del portiere del Napoli ...

Calzona a Dazn: "Per ADL non è un problema non qualificarsi Se lo dice lui..." - Calzona a Dazn: "Per ADL non è un problema non qualificarsi Se lo dice lui..." - Francesco Calzona, allenatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di DAZN nel pre-partita contro la Fiorentina. "Di Lorenzo ha avuto un attacco di gastroenterite stamattina, per me è un grande ...

DIRETTA VIDEO Pre-partita Fiorentina-Napoli: azzurri arrivati allo stadio Franchi - DIRETTA VIDEO Pre-partita fiorentina-napoli: azzurri arrivati allo stadio Franchi - fiorentina-napoli Tv - fiorentina-napoli Serie A, diretta gratis su CalcioNapoli24.it. della 37a giornata da calendario di Serie A per la squadra di Calzona che andrà a giocare al Franchi contro la Fi ...