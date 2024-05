(Di venerdì 17 maggio 2024) Peccato per quel rigore nel finale di partita: se l'arbitro lo avesse confermato, lace l'avrebbe fatta. Invece il Var ha ritenuto che il fallo di Lobotka in area su Belotti non ci fosse. Addio tre punti. Si aspettava di più, Vincenzo, dalla sua ultima apzione sulla panchinaal. Anche i tifosi della Fiesole avrebbero volutore la loro "casa storica" con tre punti. Illancia laverso l'ottavo posto, che darebbe diritto di nuovo alla partecipazione alla Conference, ma un successo avrebbe avuto un altro sapore. Una partita? No, un'altalena L'articolo proviene da Firenze Post.

Luca Calamai , giornalista, ha dedicato spazio, nel suo editoriale per Firenze Viola, al match contro il Napoli e Vincenzo Italiano . Questo il suo scritto: Calamai : ”È l’ultima esibizione al Franchi di questa stagione” “È l’ultima esibizione ...

FORMAZIONI UFFICIALI Fiorentina Napoli , le scelte dei due tecnici per il match di Serie A di stasera allo stadio Artemio Franchi Comunicate le FORMAZIONI UFFICIALI di Fiorentina - Napoli , match di Serie A in programma alle 20:45. Fiorentina Napoli ...

DIRETTA VIDEO Fiorentina-Napoli 2-2 (8' Rrahmani, 39' Biraghi, 42' Nzola, 57' Kvaratskhelia): palo di Politano! - DIRETTA VIDEO fiorentina-Napoli 2-2 (8' Rrahmani, 39' Biraghi, 42' Nzola, 57' Kvaratskhelia): palo di Politano! - fiorentina-Napoli Tv - fiorentina-Napoli Serie A, diretta gratis su CalcioNapoli24.it. della 37a giornata da calendario di Serie A per la squadra di Calzona che andrà a giocare al Franchi contro la Fi ...

Fiorentina: Italiano saluta il Franchi con un pari (2-2). Viola prima ribaltano il Napoli poi vengono raggiunti. Pagelle - fiorentina: italiano saluta il Franchi con un pari (2-2). Viola prima ribaltano il Napoli poi vengono raggiunti. Pagelle - Peccato per quel rigore nel finale di partita: se l'arbitro lo avesse confermato, la fiorentina ce l'avrebbe fatta. Invece il Var ha ritenuto che il fallo di Lobotka in area su Belotti non ci fosse. A ...

Fiorentina-Napoli 2-2, un pari inutile per Calzona e Kvaratskhelia: Conference League appesa a un filo - fiorentina-Napoli 2-2, un pari inutile per Calzona e Kvaratskhelia: Conference League appesa a un filo - La fiorentina ha fatto semplicemente leva sulle disgrazie degli ... cioè un centravanti più portato ad aggredire gli spazi ma questo non fa che esasperare le differenze tattiche: italiano che cerca il ...