Fiorentina - Biraghi | Faremo di tutto per vincere la finale

(Di venerdì 17 maggio 2024) “Dopo essere andati in vantaggio era importante tenere il risultato, non bisogna dimenticare che abbiamo giocato con chi era un anno fa campione d’Italia e non era facile, una squadra piena di ottime individualità, abbiamo lasciato la classifica invariata e questa è la cosa piu’importante”. Così il capitano della, Christian, ai microfoni di DAZN dopo il pareggio contro il Napoli. “Cosa ho detto ad Italiano dopo il gol? Quest’anno non avevo ancora segnato su punizione – ha aggiunto– e se non avessi segnato avrei dovuto pagargli una cena in un importante ristorante. Invece, sarà lui a doverlo fare… Meglio la punizione mia o quella di Kvara? Belle entrambi. Ladi Conference ad Atene? Quando le perdi fa male, sopratfa male per la gente. Abbiamo tanto motivi ...