Finisce la seconda era di Allegri alla Juventus

Altissima tensione in Juventus-Milan. Lo 0-0 sul campo che ha reso del tutto inutile la sfida dello Stadium non è riuscito a nascondere i problemi delle due squadre. Da un lato il caso Pioli, ormai alla fine del suo percorso rossonero, dall'altro ...

Massimiliano Allegri è stato esonerato d alla Juventus. Convocato poco fa in sede, il tecnico ha ricevuto la decisione della società. Tra poco il comunicato ufficiale. esonerato ? Allegri non è più l’allenatore della Juventus. Il club bianconero ha ...

La Juventus esonera Allegri, i tifosi si dividono sui social: 'Siete una vergogna' - La Juventus esonera allegri, i tifosi si dividono sui social: 'Siete una vergogna' - E' ormai ufficiale: la Juventus ha deciso di esonerare a sole due giornate dalla fine del campionato Massimiliano allegri: la decisione arriva a seguito dei comportamenti avuti dal tecnico toscano nel ...

3° Trofeo Ignazio Scardina, Fabiani: "Torneo per un uomo nobile". La finale a Formello - 3° Trofeo Ignazio Scardina, Fabiani: "Torneo per un uomo nobile". La finale a Formello - Ma l’Italia, troppo spesso, è il Paese nel quale si finisce in prima pagina per una presunta colpevolezza, ma si viene poi relegati in ultima quando l’assoluzione è piena e certa. Ma sei anni dopo la ...

Gli ultimi 90 minuti di Allegri alla Juve: vittoria e sfuriata, così è riuscito a mettere tutti d’accordo - Gli ultimi 90 minuti di allegri alla Juve: vittoria e sfuriata, così è riuscito a mettere tutti d’accordo - Roma, 17 mag. (Adnkronos Salute) - “La Lombardia ha sempre creduto nella farmacia del territorio e nella farmacia dei servizi, perché in tutte le norme regionali ha dato sempre grande spazio alla farm ...