Filosofo del nuovo ateismo che ha acceso il dibattito sulla coscienza

La fretta, l’omologazione dei desideri e lo smarrimento esistenziale dei tempi moderni - La fretta, l’omologazione dei desideri e lo smarrimento esistenziale dei tempi moderni - Sono le costanti del nostro tempo in un viaggio perpetuo delle merci dove non esiste più centro né periferia, dove non c’è geografia fisica né politica ...

Passerini Landi, venerdì 10 maggio la conferenza “Seneca e noi” a cura della Società Dante Alighieri - Passerini Landi, venerdì 10 maggio la conferenza “Seneca e noi” a cura della Società Dante Alighieri - Si terrà venerdì 10 maggio, alle 16, nel salone monumentale della biblioteca Passerini Landi, la conferenza “Seneca e noi. Riflessioni sulla vicenda esistenziale e intellettuale di un controverso maes ...

Maurizio Ferraris: «La filosofia essenziale per comprendere progresso e trasformazioni» - Maurizio Ferraris: «La filosofia essenziale per comprendere progresso e trasformazioni» - Come superare la tecnofobia generalizzata e come può la filosofia esserci di sostegno nella stagione dell’avvento delle AI generative Ne abbiamo parlato con il filosofo Maurizio Ferraris. «L’alleanza ...